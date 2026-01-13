Небензя: на каждую атаку ВСУ по мирным гражданам РФ последует жёсткий ответ

Небензя отметил, что украинские войска целенаправленно наносят удары по гражданским объектам и мирному населению. Он рассказал, что только за декабрь 2025 года в результате атак украинских военных погибли 56 человек, ещё не менее 367 человек получили ранения. Небезня подчеркнул, что речь идёт о гражданских.