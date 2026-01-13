На каждую атаку Вооружённых сил Украины против мирных граждан РФ последует жёсткий ответ, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совбеза, посвящённого ситуации на Украине.
«На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», — сказал он.
Небензя отметил, что украинские войска целенаправленно наносят удары по гражданским объектам и мирному населению. Он рассказал, что только за декабрь 2025 года в результате атак украинских военных погибли 56 человек, ещё не менее 367 человек получили ранения. Небезня подчеркнул, что речь идёт о гражданских.
Кроме того, он заявил, что условия мирных переговоров для Зеленского «с каждым потерянным днём будут становиться только хуже».
«Пока киевский главарь не придёт в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», — заявил Небензя.
Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января украинские боевики целенаправленно нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах.
Ранее сообщалось, что генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями об атаке в селе Хорлы Херсонской области и напомнил о недопустимости нападений на гражданское население.