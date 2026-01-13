Посольство США призвало своих граждан покинуть Иран

Посольство США порекомендовало американским гражданам покинуть территорию Ирана. Соответствующее обращение было размещено на сайте диппредставительства.
«Граждане США не должны путешествовать в Иран по какой-либо причине и должны покинуть Иран, если они там находятся», — говорится в сообщении.
В Госдепе уточнили, что покинуть Иран лучше всего по суше, через Армению или Турцию.
Напомним, что протесты в Иране вспыхнули в конце декабря 2025 года. Тогда участники протестов разгромили 26 банков и 10 госучреждений, а также подожгли 25 мечетей.
Накануне председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать американскому лидеру Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае атаки на исламскую республику.
Немногим ранее президент США объявил о введении дополнительных импортных пошлин в размере 25% на товары, поступающие из стран, ведущих торговлю с Ираном.