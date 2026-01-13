В Тюмени на борьбу со снегом вывели 750 машин

На 12 января в городе выпала месячная норма осадков.
В Тюмени днем 12 ноября на борьбу со снегопадом коммунальные службы вывели 750 единиц техники. Как сообщили власти города в соцсети, за прошедшие сутки было вывезено 55 тысяч кубометров снега.
«Общими усилиями за сутки наш город освободили от 55 тысяч кубометров снега. А сегодня днем в Тюмени трудились уже 750 машин», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что еще днем ранее на улицах работало 550 единиц техники, а вместе с ними 250 дворников. Так на 12 января в городе уже выпала месячная норма осадков.