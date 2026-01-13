Проданная Ларисой Долиной квартира до сих пор числится под арестом

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, принудительное выселение Ларисы Долиной из спорной квартиры стало бы справедливым финалом для этой скандальной истории. Депутат отметил, что Долина своими действиями ставит себя выше общества и законов, игнорируя судебные решения и работу приставов. Шолохов выразил сожаление по отношению к покупателям, оказавшимся в подобной ситуации. Парламентарий рассмотрел ситуацию как проблему целой категории артистов с «невероятно завышенной самооценкой».