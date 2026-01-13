Проданная Ларисой Долиной квартира до сих пор числится под арестом

Согласно материалам, на квартире площадью более 220 квадратных метров в Хамовниках, числится обременение в виде ареста. Ранее Мосгорсуд 25 декабря 2025 года принял решение о выселении Долиной из квартиры, купленной Лурье за 112 миллионов рублей. Также суд постановил снять с регистрационного учёта дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу немедленно.
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, принудительное выселение Ларисы Долиной из спорной квартиры стало бы справедливым финалом для этой скандальной истории. Депутат отметил, что Долина своими действиями ставит себя выше общества и законов, игнорируя судебные решения и работу приставов. Шолохов выразил сожаление по отношению к покупателям, оказавшимся в подобной ситуации. Парламентарий рассмотрел ситуацию как проблему целой категории артистов с «невероятно завышенной самооценкой».
