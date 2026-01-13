Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование МКС

Ранее глава НАСА Джаред Айзекман объявил о принятии экстренного решения относительно миссии Crew-11, находящейся на МКС. Экипаж будет досрочно возвращен на Землю в связи с «неуточнённой проблемой со здоровьем», затронувшей одного из астронавтов. Астронавты вернутся на Землю в ближайшие дни, однако точная дата возвращения пока не названа.