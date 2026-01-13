Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал новым командующим Международной космической станции, получив ключ от астронавта Майкла Финка. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник: Life.ru

Передача командования над МКС. Видео © Telegram / Роскосмос.

«В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», — говорится в сообщении госкорпорации.

На посту командира Кудь-Сверчков будет отвечать за координацию работы экипажа на российском и американском сегментах, обеспечение безопасности всех членов миссии и поддержание связи с Центрами управления полётами в Королёве и Хьюстоне при любых нештатных ситуациях.

Ранее глава НАСА Джаред Айзекман объявил о принятии экстренного решения относительно миссии Crew-11, находящейся на МКС. Экипаж будет досрочно возвращен на Землю в связи с «неуточнённой проблемой со здоровьем», затронувшей одного из астронавтов. Астронавты вернутся на Землю в ближайшие дни, однако точная дата возвращения пока не названа.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.