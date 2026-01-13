Алиханов рассказал, зачем нужна госбиблиотека данных БАС

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что государственная библиотека данных беспилотных авиационных систем (БАС) необходима для развития отрасли и создания основы единых стандартов и правил для использования беспилотников.
«Россия действительно работает над созданием государственной библиотеки данных от беспилотных авиационных систем. Зачем это нужно? Во-первых, такая база данных станет важным инструментом для развития отрасли… Во-вторых, библиотека данных — это основа для создания единых стандартов и правил использования беспилотников, что особенно важно для их интеграции в общее воздушное пространство», — сказал министр.
Он добавил, что государственная библиотека данных беспилотников позволит безопасно хранить и анализировать информацию, полученную в ходе полетов: данные о маршрутах, погодных условиях, работе датчиков. Это поможет улучшать алгоритмы, обеспечивать безопасность воздушного пространства и быстрее внедрять беспилотные технологии в реальные секторы экономики.
В октябре Алиханов сообщал, что в России прорабатывается возможность создания государственной библиотеки данных, полученных от беспилотных авиационных систем.