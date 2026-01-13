В районе Пентагона зафиксирован резкий рост заказов пиццы — пик активности показал увеличение на 476% в некоторых заведениях.
Существует мнение, что всплеск спроса на доставку еды в районе штаб-квартиры Минобороны США может указывать на интенсивную работу сотрудников и планирование важных мероприятий.
Как сообщают некоторые источники, это связано с присутствием в Пентагоне значительного числа военных, которые заказывают еду на рабочие места.
Существует такое понятие, как «индекс пиццы». Этот показатель, как правило, растет во время планирования американскими военными новой серьезной операции.
Незадолго до похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в районе Пентагона также был зафиксирован резкий рост заказов пиццы.
При этом президент США Дональд Трамп ранее анонсировал новые пошлины в отношении дружественных к Ирану стран. Так Белый дом намерен ввести тарифы в размере 25%.