«Индекс пиццы» вырос в районе Пентагона: к чему может привести увеличение числа заказов на этот раз

В пиццериях у Пентагона снова зафиксировали рост заказов.

Источник: Комсомольская правда

В районе Пентагона зафиксирован резкий рост заказов пиццы — пик активности показал увеличение на 476% в некоторых заведениях.

Существует мнение, что всплеск спроса на доставку еды в районе штаб-квартиры Минобороны США может указывать на интенсивную работу сотрудников и планирование важных мероприятий.

Как сообщают некоторые источники, это связано с присутствием в Пентагоне значительного числа военных, которые заказывают еду на рабочие места.

Существует такое понятие, как «индекс пиццы». Этот показатель, как правило, растет во время планирования американскими военными новой серьезной операции.

Незадолго до похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в районе Пентагона также был зафиксирован резкий рост заказов пиццы.

При этом президент США Дональд Трамп ранее анонсировал новые пошлины в отношении дружественных к Ирану стран. Так Белый дом намерен ввести тарифы в размере 25%.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше