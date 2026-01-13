«Известия»: в лесах РФ появятся дорожные знаки

Ведомство предлагает разделить лесные дороги на два основных типа — лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные нужны для «обеспечения движения специализированных и иных транспортных средств в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству», лесотранспортные планируется использовать «в том числе для осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству», — следует из проекта Минприроды России, передает газета «Известия». В документе уточняется, что для обоих типов дорог предусматривается обустройство полос отвода и установка дорожных знаков по аналогии с обычной дорожной сетью.