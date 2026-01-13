«Известия»: в лесах РФ появятся дорожные знаки

Лесные дороги в России разделят на два типа.
Минприроды России подготовило поправки к лесному законодательству, которые введут в российских лесах привычные для обычных трасс полосы отвода, дорожные знаки и разделение дорог по видам. Об этом говорится в соответствующем проекте. Согласно документу, новые нормы должны регулировать создание и использование лесных дорог на всей территории страны.
Ведомство предлагает разделить лесные дороги на два основных типа — лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные нужны для «обеспечения движения специализированных и иных транспортных средств в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству», лесотранспортные планируется использовать «в том числе для осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству», — следует из проекта Минприроды России, передает газета «Известия». В документе уточняется, что для обоих типов дорог предусматривается обустройство полос отвода и установка дорожных знаков по аналогии с обычной дорожной сетью.
Эксперты и экологи считают, что новые нормы могут повысить доступность лесных территорий для пожарной техники, лесников и спасателей, но предупреждают о рисках злоупотреблений при прокладке дорог под видом лесохозяйственных. По мнению специалистов, это может создать дополнительные стимулы для вырубки ценных участков.
«Создание новых дорог должно вестись с соблюдением требований к охране лесов, чтобы не навредить. Необходима подготовка проектной документации и заключение экспертной комиссии», — заявил президент национальной ассоциации природопользователей Борис Кокотов.
С 1 января 2026 года в России начал действовать обновленный национальный стандарт (ГОСТ), которым предусматривается введение более чем 60 новых дорожных знаков, а также упрощение ряда уже существующих обозначений с целью повышения безопасности и комфорта дорожного движения, напоминает RT. В перечень дорожных указателей будут внесены новые обозначения: знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (для участков с так называемыми лежачими полицейскими), указатель «Глухие пешеходы», а также вертикальная разметка «Стоп-линия».
Кроме того, дорожный знак «Парковка» получит возможность отображать способ размещения транспортного средства. Также предусматривается введение обозначений, информирующих об оплате парковки через мобильное приложение и SMS, обновление табличек, указывающих время действия знаков, и модернизация знака «Заснеженное покрытие».