В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России

РИА Новости: средний возраст студента в России составляет 23,2 года.

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Средний возраст студента в России составляет 23,2 года, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«Средний возраст студента российских вузов составляет на сегодня 23,2 года», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в системе высшего образования России в настоящее время обучается более 4,8 миллиона студентов, из них 54,7% — женщины и 45,3% — мужчины.

«В 2025 году студентами российских университетов стали 1 475 029 абитуриентов: 608 697 из них были приняты на бюджетные места, 866 332 на платное обучение», — заключили в Минобрнауки РФ.