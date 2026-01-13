Ричмонд
Юрист назвал ошибки в трудовой книжке, которые снижают пенсию

Юрист Соловьев: ошибки в трудовых книжках приводят к недоначислению пенсии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ошибки в трудовых книжках могут привести к недоначислению пенсии. О самых частых случаях рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Небрежность и ошибки могут привести к тому, что в Социальном фонде не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж», — предупредил он.

Самыми «фатальными» юрист назвал ошибки, допущенные десятилетия назад, до введения электронного учета. Исправить их сложнее всего, особенно если спорную запись нельзя подтвердить документально (например, прежнее место работы находится в ныне недружественной республике бывшего СССР). В этом случае все решается через суд и нужны косвенные доказательства.

Часто встречаются ошибки в названии организации, дате увольнения или приеме на работу, номере приказа. Исправление записей в этом случае проводится в утвержденном порядке с необходимыми согласованиями. Важно следить за своей трудовой книжкой и вовремя вносить изменения, чтобы не было проблем с начислением пенсии, заключил Соловьев.