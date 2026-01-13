Юрист назвал ошибки в трудовой книжке, которые снижают пенсию

Часто встречаются ошибки в названии организации, дате увольнения или приеме на работу, номере приказа. Исправление записей в этом случае проводится в утвержденном порядке с необходимыми согласованиями. Важно следить за своей трудовой книжкой и вовремя вносить изменения, чтобы не было проблем с начислением пенсии, заключил Соловьев.