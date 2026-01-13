Бульдог насмерть загрыз хозяина и сидел рядом с телом до приезда полиции

В Германии в городе Лонне американский бульдог насмерть загрыз своего хозяина, тело которого было обнаружено в канаве. Об этом сообщила газета Bild.
По данным следствия, результаты вскрытия 33-летнего мужчины указывают на то, что он погиб в результате нападения собственного питомца. После трагедии собака оставалась рядом с телом.
Когда на место прибыли экстренные службы, животное стало вести себя неадекватно, демонстрируя резкие перепады настроения. Причина, по которой питомец напал на владельца, пока не установлена. Сейчас бульдог помещен в приют для животных, говорится в статье.
В сентябре бродячие псы набросились на подростка, выгуливавшего своего питомца в поселке Растуново. Животные покусали мальчика и его собаку. Родители пострадавшего узнали о случившемся и обратились с заявлением в компетентные органы.
До этого Елена Кривошеина, мать 10-летнего Виталия Кривошеина, которого насмерть загрызли собаки в Красноярском крае, попросила президента России Владимира Путина отменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.