Раненый рядовой Алтунин отразил несколько атак ВСУ

Российский военнослужащий Александр Алтунин, несмотря на ранение, отразил несколько атак и не допустил прорыва, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Александр Алтунин, несмотря на ранение, отразил несколько атак со стороны Вооружённых сил Украины и не допустил прорыва, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что рядовой Алтунин выполнял боевую задачу по ликвидации противника при интенсивном миномётном обстреле. Он действовал в составе группы огневого прикрытия и закрепления.

«Несмотря на полученные ранения, военнослужащий несколько раз успешно отразил атаки боевиков ВСУ и не допустил прорыва противника сквозь нашу оборону», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали о водителе Максиме Проценко, который спас раненого сослуживца. Рядовой Проценко под огневым воздействием беспилотных летательных аппаратов оказал первую помощь раненому и эвакуировал его.

«Разведав маршрут для продвижения штурмовиков в глубину обороны противника, рядовой под огневым воздействием БПЛА оказал первую помощь раненому товарищу и эвакуировал его. Благодаря действиям рядового задача была выполнена, а штурмовики продвинулись в глубину обороны ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

