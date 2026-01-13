Раненый рядовой Алтунин отразил несколько атак ВСУ

Российский военнослужащий Александр Алтунин, несмотря на ранение, отразил несколько атак со стороны Вооружённых сил Украины и не допустил прорыва, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Алтунин выполнял боевую задачу по ликвидации противника при интенсивном миномётном обстреле. Он действовал в составе группы огневого прикрытия и закрепления.
«Несмотря на полученные ранения, военнослужащий несколько раз успешно отразил атаки боевиков ВСУ и не допустил прорыва противника сквозь нашу оборону», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о водителе Максиме Проценко, который спас раненого сослуживца. Рядовой Проценко под огневым воздействием беспилотных летательных аппаратов оказал первую помощь раненому и эвакуировал его.
«Разведав маршрут для продвижения штурмовиков в глубину обороны противника, рядовой под огневым воздействием БПЛА оказал первую помощь раненому товарищу и эвакуировал его. Благодаря действиям рядового задача была выполнена, а штурмовики продвинулись в глубину обороны ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.