Суд начал допрос одного из главных исполнителей теракта в «Крокусе» Мирзоева*

Всего по делу проходят 19 человек. Ранее суд уже допросил главного фигуранта, Шамсидина Фаридуни*. Тогда психолого-психиатрическая экспертиза признала его по характеру злопамятным и обидчивым человеком. Фаридуни*, как установили эксперты, стремится к получению внимания, а сам при этом требователен к другим.