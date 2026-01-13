Суд начал допрос одного из главных исполнителей теракта в «Крокусе» Мирзоева*

На выездном заседании в столичном суде 2-й Западный окружной военный суд начал допрос Далерджона Мирзоева*. Он является одним из четырех основных обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», унесшем жизни 149 человек.
Как стало известно ТАСС от участника процесса, Далерджон Мирзоев* дал показания. Так, в момент нападения он осознавал, что превратится в мишень для правоохранительных органов. Кроме того, источник агентства добавил, что по словам Мирзоева*, террористы применяли исключительно кнопочные телефоны.
Всего по делу проходят 19 человек. Ранее суд уже допросил главного фигуранта, Шамсидина Фаридуни*. Тогда психолого-психиатрическая экспертиза признала его по характеру злопамятным и обидчивым человеком. Фаридуни*, как установили эксперты, стремится к получению внимания, а сам при этом требователен к другим.
* — Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.