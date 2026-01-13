В Иркутской области директор фирмы внес записи в трудовые книжки после штрафа

Директор транспортной компании в Иркутской области был вынужден исполнить решение суда только после того, как с него взыскали исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.
— Суд обязал руководителя внести в трудовые книжки двух бывших сотрудников записи о приёме на работу и увольнении по собственному желанию. Исполнительный лист поступил к судебным приставам, но мужчина долгое время игнорировал требования, — говорится в сообщении ведомства.
После взыскания крупного штрафа он всё же внёс необходимые записи. В документах работников теперь указано, что они трудились машинистом-водителем виброкатка и машинистом бульдозера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что эксперты опровергли слухи об отмене бесплатного лечения ВИЧ в Иркутске.