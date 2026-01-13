Life.ru узнал, какие льготы полагаются военным пенсионерам в России

Система поддержки организована на двух уровнях. На федеральном уровне действуют единые гарантии, финансируемые из госбюджета. Сюда входят основные налоговые льготы, право на вторую пенсию (страховую), бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также жилищные гарантии для тех, кто встал на учёт как нуждающийся в жилье до 1 января 2005 года. На региональном уровне, поддержку устанавливают и финансируют субъекты РФ, поэтому условия существенно различаются по стране. Это могут быть дополнительные скидки на ЖКХ, льготный проезд в общественном транспорте, ежемесячные денежные доплаты и другие виды помощи.
Военные пенсионеры имеют право на налоговые послабления, оформляемые через ФНС. Например, полное освобождение от налога на один объект каждого вида: квартиру/комнату, дом, гараж (кроме коммерческой недвижимости).
Помимо этого, действует уменьшение налоговой базы на величину стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади земельного участка. Если участок равен или меньше 6 соток, налог не платится. Регулирование транспортного налога возложено на конкретный регион. Важно уточнять условия в местной ФНС. Также военные пенсионеры освобождены от госпошлины при подаче в суд исков имущественного характера к пенсионным органам на сумму до 1 миллиона рублей.
«Учитывая многоуровневый характер системы поддержки, главная рекомендация — проявлять активность и запрашивать информацию в уполномоченных органах: пенсионном отделе силового ведомства, СФР, ФНС и местной администрации. Это гарантирует получение всех положенных по закону мер поддержки», — подчеркнул парламентарий.
Основным документом, подтверждающим право на льготы, является удостоверение военного пенсионера (или справка). Получение статуса ветерана военной службы или боевых действий расширяет пакет доступной помощи. Ветеранам положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), компенсация 50% расходов на ЖКХ (или иная, зависящая от региона), а также право на набор социальных услуг (НСУ), включающий бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд. С достижением 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), имея необходимый гражданский стаж и пенсионные баллы, военные пенсионеры получают право на вторую пенсию — страховую по старости — через Социальный фонд России.
Компенсация за ЖКХ предоставляется в форме денежного возврата: сначала оплачиваются квитанции, а затем часть потраченных средств возвращается на банковский счёт. Размер компенсации (чаще всего 50%, но варьируется по регионам) рассчитывается в пределах региональных стандартов нормативной площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. Для оформления необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты или МФЦ, предоставив паспорт, удостоверение ветерана, документы на жилье и оплаченные квитанции.
Военному пенсионеру, только что вышедшему на пенсию, необходимо действовать по следующему плану. Первое — получить удостоверение военного пенсионера, справку о размере пенсии, выписку из личного дела. Второе — обратиться в отделение СФР по месту жительства для оформления федеральных выплат, включая ЕДВ и НСУ для ветеранов. Третье — подать заявление на налоговые льготы через личный кабинет на сайте ФНС или лично в инспекции, предоставив паспорт и удостоверение. Четвёртое — выяснить перечень региональных льгот в местной администрации, органе соцзащиты или МФЦ. Для первичного обращения обычно требуется: паспорт, удостоверение военного пенсионера, СНИЛС, документы на собственность (жилье, землю, автомобиль), реквизиты банковского счета.
