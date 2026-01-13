Life.ru узнал, какие льготы полагаются военным пенсионерам в России

Система поддержки организована на двух уровнях. На федеральном уровне действуют единые гарантии, финансируемые из госбюджета. Сюда входят основные налоговые льготы, право на вторую пенсию (страховую), бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также жилищные гарантии для тех, кто встал на учёт как нуждающийся в жилье до 1 января 2005 года. На региональном уровне, поддержку устанавливают и финансируют субъекты РФ, поэтому условия существенно различаются по стране. Это могут быть дополнительные скидки на ЖКХ, льготный проезд в общественном транспорте, ежемесячные денежные доплаты и другие виды помощи.