ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов

РИА Новости: злостным неплательщиком штрафов является мужчина от 30 до 50 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Среднестатистическим должником — неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет», — сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе рассказали, что за 11 месяцев прошлого года с россиян принудительно взыскали долги по штрафам ГАИ на 14 миллиардов рублей.