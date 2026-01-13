МОК допустил для участия в Олимпиаде-2026 ещё двух российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии российским спортсменам Ивану Посашкову и Алёне Крыловой, сообщили в пресс-службе этой организации.
Они выступают в шорт-треке. Всего приглашение на Олимпиаду-2026 получили пять российских спортсменов.
Кроме Посашкова и Крыловой, на Олимпийские игры были приглашены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все они допущены до участия соревнований в нейтральном статусе.
Всего критерии отбора на Олимпиаду выполнили 12 спортсменов из России.
Напомним, 7 января радиостанция Radiosporten со ссылкой на электронное письмо МОК проинформировала, что на Олимпийских играх в Италии болельщикам запретили демонстрировать российский флаг и другие символы, связанные с РФ. Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри исключила вариант участия российских спортсменов в Олимпиаде-2026 с национальной символикой, даже том в случае, если Россия и Украина достигнут договорённостей. Она обратила внимание, что позиция МОК по этому вопросу является окончательной.
Олимпийские игры в Италии пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.