МОК допустил для участия в Олимпиаде-2026 ещё двух российских спортсменов

Напомним, 7 января радиостанция Radiosporten со ссылкой на электронное письмо МОК проинформировала, что на Олимпийских играх в Италии болельщикам запретили демонстрировать российский флаг и другие символы, связанные с РФ. Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри исключила вариант участия российских спортсменов в Олимпиаде-2026 с национальной символикой, даже том в случае, если Россия и Украина достигнут договорённостей. Она обратила внимание, что позиция МОК по этому вопросу является окончательной.