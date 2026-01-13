Лучший бейсболист России Павел Акишев умер, проиграв болезни и безденежью

Легендарный питчер Павел Акишев, лучший бейсболист России, многократный победитель европейских и мировых турниров в составе команды «Москвич», скончался в возрасте 42 лет от полиорганной недостаточности. Причиной трагедии стала болезнь ног, из-за которой он ранее завершил карьеру.
Врачи категорически запрещали спортсмену много ходить после перенесена им некогда операции. Однако, создав семью, Акишев был вынужден искать способы заработать. Он устроился на склад, где ему пришлось много ходить. Это решение стало роковым: нагрузка спровоцировала рецидив болезни ног, приведший к отказу органов, пневмонии и коме.
Павел Акишев был «питчером от бога» и фанатом своего спорта, начав свей путь в чарте с четырех лет. Федерация бейсбола России подтвердила печальную новость. Прощание с чемпионом состоится 14 января в подмосковном Чехове, где друзья планируют установить спортсмену памятник.