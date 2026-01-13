Лучший бейсболист России Павел Акишев умер, проиграв болезни и безденежью

Врачи категорически запрещали спортсмену много ходить после перенесена им некогда операции. Однако, создав семью, Акишев был вынужден искать способы заработать. Он устроился на склад, где ему пришлось много ходить. Это решение стало роковым: нагрузка спровоцировала рецидив болезни ног, приведший к отказу органов, пневмонии и коме.