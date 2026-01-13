В Таджикистане 15-летний боец ММА погиб в драке

«Сегодня с тяжёлым сердцем и невыразимой болью мы сообщаем о трагической смерти нашего брата, товарища и выдающегося спортсмена — Садуллоева Мухаммадали. Жизнь, полная побед и будущих надежд, была грубо прервана в результате чудовищной поножовщины. Эта бессмысленная жестокость забрала у нас не только чемпиона, но и сына, друга, наставника для многих юных спортсменов», — говорится в сообщении.