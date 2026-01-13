Ричмонд
В Таджикистане 15-летний боец ММА погиб в драке

В Таджикистане погиб 15-летний боец ММА Мухаммадали Садуллоев. Об этом сообщили в Федерации ММА Таджикистана.

«Сегодня с тяжёлым сердцем и невыразимой болью мы сообщаем о трагической смерти нашего брата, товарища и выдающегося спортсмена — Садуллоева Мухаммадали. Жизнь, полная побед и будущих надежд, была грубо прервана в результате чудовищной поножовщины. Эта бессмысленная жестокость забрала у нас не только чемпиона, но и сына, друга, наставника для многих юных спортсменов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 12 января в компьютерном клубе города Куляба, где Садуллоев был ранен ножом в область сердца. Ещё двое пострадавших госпитализированы. На данный момент полиция задержала двух подозреваемых, однако детали и мотивы происшествия остаются неясными.

Ранее трое осуждённых, отбывающих срок в исправительном учреждении города Дэвисборо в США, погибли в результате драки. Инцидент случился в часы посещений, когда осуждённые встречались с родными. По словам главы местной полиции, в числе пострадавших находится и сотрудник охраны пенитенциарного учреждения. Обстоятельства, приведшие к драке, и актуальное состояние госпитализированных пока не раскрываются.

