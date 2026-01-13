Тюменская область вошла в топ необычного всероссийского рейтинга

В тюменской области пенсию получает 1 миллион жителей.
На территории Тюменской области официально получает пенсию один миллион жителе. По данным аналитиков, по этому показателю регион входит в первую десятку страны.
«Больше всего пенсионеров в России проживает в Московском регионе и Краснодарском крае. В Тюменской области прописано более 1 миллиона пенсионеров — девятая строчка рейтинга», — ознакомились со статистическими данными РИА Новости.
Помимо перечисленных в топ-10 также вошли: Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Башкирия, Татарстан. Замыкает список Челябинская область.