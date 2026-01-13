«Растерявшийся» амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — РИА Новости. «Растерявшийся» амурский тигр попал в кадр фотоловушки известного фотографа дикой природы Саши Фонсеки на юге Приморья, сообщает центр «Амурский тигр».
«Мне только спросить». Камера фотографа дикой природы Саши Фонсеки, установленная в одной из пещер на юге Приморского края, сделала снимок амурского тигра с необычного ракурса. Удивленное выражение морды «кота» подсказывает, что он ожидал чего-то другого, заглядывая в пещеру. Оттого и растерялся", — говорится в сообщении.
Сам фотограф отмечает, что было множество ложных срабатываний датчиков камеры на птиц, но наконец в кадр попал самец, находящийся в полном расцвете сил. Ему около 7 лет.
Фотограф дикой природы Фонсека является неоднократным победителем международных фотоконкурсов, в том числе конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». В 2024 году в кадр камеры Фонсеки в северной части национального парка «Земля леопарда» в Приморье попал новый для науки краснокнижный дальневосточный леопард.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.