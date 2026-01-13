Россиян предупредили о рисках для пенсии из-за трудовой книжки

Ранее власти разъясняли, что россияне могут сами влиять на размер страховой пенсии по старости, в том числе за счет отсрочки ее оформления до 10 лет, что позволяет увеличить выплаты более чем вдвое за счет премиальных коэффициентов и дополнительных баллов. При этом гражданин сам выбирает момент назначения пенсии и подает заявление через Социальный фонд или МФЦ.