Россиян предупредили о рисках для пенсии из-за трудовой книжки

Трудовая книжка является документом, по которому начисляют пенсию.
Неточности и ошибки в трудовой книжке приводят к отсрочке пенсии. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Небрежность и ошибки в записях в трудовой могут привести к недоначислению пенсии», — передает издание «Прайм» слова юриста. Он добавил, что в Социальном фонде обращают пристальное внимание на грамотность заполнения трудовой книжки.
Соловьев подчеркнул, что нередки ошибки в названии организации, дате увольнения с работы, номере приказа и другие. Гражданин должен сам следить за тем, корректно ли заполняется его трудовая книжка, отметил эксперт.
Ранее власти разъясняли, что россияне могут сами влиять на размер страховой пенсии по старости, в том числе за счет отсрочки ее оформления до 10 лет, что позволяет увеличить выплаты более чем вдвое за счет премиальных коэффициентов и дополнительных баллов. При этом гражданин сам выбирает момент назначения пенсии и подает заявление через Социальный фонд или МФЦ.