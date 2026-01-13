Ричмонд
Камчатку парализовал «снежный коллапс», люди заперты в домах из-за сугробов

Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров в понедельник, 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение.

Местные жители Петропавловска-Камчатского сообщили о «снежном коллапсе»: высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняет даже выход из зданий. Движение по трассам в направлении Мильково и Усть-Большерецка полностью перекрыто из-за сильного снегопада и шквалистого ветра, передает Telegram-канал Shot.

Для обеспечения мобильности граждан правительство Камчатки перевело свой служебный автопарк на работу в режиме бесплатного такси по основным городским маршрутам. Синоптики предупреждают, что сложная метеообстановка и лавинная опасность могут сохраниться еще несколько дней.

— Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий, — говорится в Telegram-канале правительства Камчатского края.

На Московский регион в пятницу, 9 января, обрушился снежный циклон «Фрэнсис». В результате за прошедшие сутки в столице выпало более 60 процентов месячной нормы осадков, что составляет свыше 30 сантиметров, и в перспективе ожидается еще около 20 сантиметров снега. Последствия непогоды — в материале «Вечерней Москвы».

