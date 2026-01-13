Камчатку парализовал «снежный коллапс», люди заперты в домах из-за сугробов

На Московский регион в пятницу, 9 января, обрушился снежный циклон «Фрэнсис». В результате за прошедшие сутки в столице выпало более 60 процентов месячной нормы осадков, что составляет свыше 30 сантиметров, и в перспективе ожидается еще около 20 сантиметров снега. Последствия непогоды — в материале «Вечерней Москвы».