Стало известно, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь

По словам чиновника, сотрудники, чья оплата зависит от сдельной работы или часов, получают дополнительные выплаты за праздничные дни в соответствии с коллективным договором или локальным актом. Если работа выполнялась в выходной день, включается статья 153 ТК РФ: оплачиваются реально отработанные часы в повышенном размере. Вариант с заменой выплаты на день отдыха возможен только по желанию сотрудника и фиксируется документально.