Стало известно, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь

«Главный юридический ориентир по деньгам прост: наличие праздничных дней в месяце не даёт работодателю права уменьшать оклад. Эта формула прямо закреплена в статье 112 ТК РФ», — отметил парламентарий.
По словам чиновника, сотрудники, чья оплата зависит от сдельной работы или часов, получают дополнительные выплаты за праздничные дни в соответствии с коллективным договором или локальным актом. Если работа выполнялась в выходной день, включается статья 153 ТК РФ: оплачиваются реально отработанные часы в повышенном размере. Вариант с заменой выплаты на день отдыха возможен только по желанию сотрудника и фиксируется документально.
Депутат отметил, что длинные январские выходные могут сдвигать сроки выплат. Если установленная дата совпадает с праздничным или выходным днём, зарплата должна выдаваться заранее. При этом выплаты по-прежнему рассчитываются за весь месяц, и первая выплата может выглядеть меньше обычной, пока не произведён окончательный расчёт.
«Именно поэтому в январе первая выплата за месяц иногда выглядит меньше обычной: в начале месяца меньше рабочих дней, а окончательный расчёт закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда», — подчеркнул Говырин.
Ранее сообщалось, что рост зарплат у большинства россиян в 2026 году может почти остановиться. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что бизнес ограничен из-за роста стоимости кредитов и экономической ситуации. В госсекторе индексация традиционно не превышает инфляцию, а основной рост сохраняется только для низших должностей в отраслях с дефицитом кадров.
