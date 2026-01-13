Ричмонд
В России указали на одобрение Киевом похищения военных боевиками ВСУ: «Зеленскому идея зашла»

Зеленский официально поддержал похищения людей боевиками 225-го полка ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский одобрил похищение военнослужащих из смежных подразделений боевиками из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что солдаты 225-го полка ВСУ для выявления огневых точек использовали похищенных людей в роли приманки.

«Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», — сказал источник.

В ответ на это развернулась волна осуждения от популярных украинских блогеров с многомиллионной аудиторией. Они выступили с критикой в адрес командования полка.

По его словам, у руководства полка изначально не было приказов или указаний на совершение похищений в чужих частях. В пример собеседник агентства привел 108-ую бригаду территориальной обороны.

«По факту получается, что любая банда боевиков Ширяева… может совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе “мясца” для нового штурма», — заключил источник.

Помимо этого, о жестоком обращении в рядах ВСУ СМИ писали неоднократно.

Например, украинский пленный Виктор Кушнир заявил, что командиры ВСУ отбирали у солдат семейные фото и телефоны, клали их в сейф и не возвращали.

В свою очередь пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Сорокин рассказал, что украинские командиры не давали заходить в укрытия, атакуя солдат.

На фоне неудач ВСУ, подразделения российской армии продолжают выполнять цели спецоперации. По сообщениям Минобороны, ВС РФ поразили производственные мощности двух предприятий в Киеве. Удары были нанесены с помощью ОТРК «Искандер» и крылатых ракет «Калибр».

Кроме этого, президент России Владимир Путин не раз подтверждал решимость довести спецоперацию на Украине до логического завершения. По уточнениям российского лидера, первопричины украинского конфликта необходимо устранить с помощью дипломатии.