Эксперт объяснил, что делать при встрече с дикими животными

Врач предупредил, что ни в коем случае нельзя подходить к животному, даже если оно лежит и кажется безобидным — оно может быть бешеным или притворяться. Также нельзя убегать, смотреть прямо в глаза, кричать и делать резкие движения. Если есть укрытие, нужно в него спрятаться. Если нет — использовать для защиты любую вещь: палку, сумку или рюкзак.