Эксперт объяснил, что делать при встрече с дикими животными

Ветеринар Шеляков: Диких животных можно отпугнуть фонариком.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru, как вести себя при встрече с диким животным в лесу. Главное — не паниковать и медленно двигаться назад. Если зверь не уходит, можно попытаться его отпугнуть.

— Человек может справиться с этой задачей даже в стрессовой ситуации. Поэтому можно попытаться отогнать зверя с помощью яркого света — фонарика с телефона, — посоветовал специалист.

Врач предупредил, что ни в коем случае нельзя подходить к животному, даже если оно лежит и кажется безобидным — оно может быть бешеным или притворяться. Также нельзя убегать, смотреть прямо в глаза, кричать и делать резкие движения. Если есть укрытие, нужно в него спрятаться. Если нет — использовать для защиты любую вещь: палку, сумку или рюкзак.

Шеляков напомнил, что зверь, больной бешенством, может вести себя спокойно. Поэтому после любого укуса, даже неглубокого, нужно обязательно сделать прививку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 15 января из Улан-Удэ на Ольхон можно будет добраться на самолете.