Суд начал допрос одного из главных исполнителей теракта в «Крокусе»

По данным следствия, куратор террористов Сайфулло*, находящийся за пределами РФ и объявленный в розыск, приказал Мирзоеву* полностью подчиняться указаниям главного фигуранта Шамсидина Фаридуни*. Сайфулло* занимался вербовкой, инструктировал террористов, давал указания, где и каким образом получить оружие, а также определял объекты нападений и пути отхода.
Мирзоев* подтвердил, что Фаридуни* незадолго до теракта заставлял боевиков пить воду с подмешанным наркотиком. Другие фигуранты дела подтвердили эти показания, вспоминая методы нападения и виды применяемого оружия. 35-летний Мирзоев* участвовал непосредственно в расстреле посетителей, неоднократно нарушал миграционное законодательство и привлекался к административной ответственности в России.
Ранее сообщалось, что Фаридуни* тайно подмешал наркотическое вещество своим подельникам перед нападением на «Крокус Сити Холл». По данным следствия, он смотрел на жертв хладнокровно и рассудительно, а правоохранители считают его самым жестоким и расчётливым участником теракта. Кроме того, стало известно положение двух баз, где террористов из «Крокуса» научили убивать.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.