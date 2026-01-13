Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США прокомментировали атаку ВС РФ «Орешником»: там сочли ответный удар «эскалацией»

Зампостпреда США в ООН Брюс сообщила об эскалации из-за применения РФ «Орешника».

Источник: Комсомольская правда

Заместитель постпреда США в ООН Тэмми Брюс считает, что действия России с использованием «Орешника» якобы являются «опасной эскалацией».

«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты “Орешник”, способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», — сказала она в рамках заседания Совбеза ООН.

Напомним, что в ночь на 9 января Вооруженные Силы РФ осуществили массированный ответный удар. Он был нанесен в ответ на террористическую атаку киевского режима на президентскую резиденцию в Новгородской области, совершенную в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко, целью атаки на резиденцию Владимира Путина мог быть срыв мирных переговоров.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не выйдет из переговоров из-за атак ВСУ на госрезиденцию Владимира Путина.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше