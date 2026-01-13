Заместитель постпреда США в ООН Тэмми Брюс считает, что действия России с использованием «Орешника» якобы являются «опасной эскалацией».
«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты “Орешник”, способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», — сказала она в рамках заседания Совбеза ООН.
Напомним, что в ночь на 9 января Вооруженные Силы РФ осуществили массированный ответный удар. Он был нанесен в ответ на террористическую атаку киевского режима на президентскую резиденцию в Новгородской области, совершенную в ночь на 29 декабря 2025 года.
Как подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко, целью атаки на резиденцию Владимира Путина мог быть срыв мирных переговоров.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не выйдет из переговоров из-за атак ВСУ на госрезиденцию Владимира Путина.