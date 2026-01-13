США прокомментировали атаку ВС РФ «Орешником»: там сочли ответный удар «эскалацией»

Напомним, что в ночь на 9 января Вооруженные Силы РФ осуществили массированный ответный удар. Он был нанесен в ответ на террористическую атаку киевского режима на президентскую резиденцию в Новгородской области, совершенную в ночь на 29 декабря 2025 года.