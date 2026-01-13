Ранее сообщалось, что бойцы 225 ОШП занимаются похищением военных из соседних частей и удерживают их в подвалах. Эта ситуация вызвала значительный резонанс среди украинских блогеров, которые резко раскритиковали командование полка и ВСУ в целом, вспоминая о методах запугивания новобранцев.