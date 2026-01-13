Украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил практику похищения военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка (225 ОШП) ВСУ. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
Ранее сообщалось, что бойцы 225 ОШП занимаются похищением военных из соседних частей и удерживают их в подвалах. Эта ситуация вызвала значительный резонанс среди украинских блогеров, которые резко раскритиковали командование полка и ВСУ в целом, вспоминая о методах запугивания новобранцев.
Однако, по словам источника, «затея с похищением людей очень зашла» Зеленскому. В своем вечернем обращении он похвалил 225-й полк, чем немедленно похвастался в соцсетях командир полка Олег Ширяев.
Собеседник агентства подчеркнул, что изначально у руководства полка не было официальных указаний по похищению людей из других частей, например, из 108-й бригады теробороны.
— По факту получается, что любая банда боевиков Ширяева либо (командующего штурмовых войск ВСУ Валентина — прим. «ВМ») Манько могут совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе «мясца» для нового штурма, наплевав на их прямое начальство, — рассказали ТАСС представители силовых структур.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ошиблись и уничтожили часть своего полка. Речь идет о 425-м отдельном штурмовом полке — его вывели из пункта Святопетровка в Запорожской области.