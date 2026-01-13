Роботы помогают спасать раненых бойцов

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он встретился с командиром медицинского взвода 22-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Цыган».
То, что сегодня делает командир медвзвода группировки «Север», выросло не на пустом месте. За плечами у него — почти два десятилетия на скорой помощи. Вместе с напарником, с которым они начинали еще в Саратове, а потом в Петербурге, «Цыган» выполнял сотни выездов: ДТП, инфаркты, инсульты, бытовая травма, все, что выпадает на долю обычной городской бригады.
Когда началась СВО, он, по собственному признанию, сразу понял, что ему нужно там быть.
Сегодня «Цыган» командует медицинским взводом 22-го полка группировки «Север». Основная задача — эвакуация, первая медицинская и первая врачебная помощь, развертывание пунктов медпомощи у линии боевого соприкосновения. И здесь, в отличие от привычной скорой, случаются вещи, о которых в гражданской медицине только читают в учебниках.
Пришлось освоить и новые инструменты. Например, наземный роботизированный транспортный комплекс НРТК-ПГ2. Когда эти гусеничные платформы только появились в подразделении, многие смотрели на них с недоверием: громоздкие машины с мачтой, антеннами, камерой.
— Сначала никто не понимал, что с ним делать, — вспоминает «Цыган». — А потом начали применять по-своему. В итоге — выручает. И не раз.
Платформу «обжили» по-военному просто. Открытый модуль, который задумывался как транспорт для грузов, медики перестроили под эвакуацию. На него укладывают раненого, фиксируют ремнями, сверху — медикаменты, запас бинтов и плазмы. Один управляет комплексом с пульта, двое-трое прикрывают, контролируя обстановку.
— Если раньше на носилках тащили восемь-десять километров — четверо выматываются в ноль, — объясняет командир медвзвода. — Сейчас раненый на платформе, один рулит, остальные работают по обстановке. И под дроны меньше подставляешься.
НРТК-ПГ2 гоняют и как инженерную разведку: отправляют вперед по тропе. Если там мина — «хлопнет» робота, а не человека. Гусеницу может разорвать, корпус покорежит, но шансы железа удержаться на ходу выше, чем у солдата, наступившего на «лепесток».
По словам «Цыгана», были случаи, когда комплекс возвращали с покусанными гусеницами, но он продолжал двигаться и спасать раненых.
КСТАТИ.
Наземный робототехнический комплекс ПГ‑2 на гусеничном шасси предназначен для перевозки грузов массой до 200 килограммов и эвакуации раненых. Масса комплекса ПГ-2 — 255 килограмм, грузоподъемность — 200 килограмм. Максимальная скорость РТК — 18 км/ч, время автономной работы — 4 часа, дальность канала управления — 300 метров.