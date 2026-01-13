Роботы помогают спасать раненых бойцов

То, что сегодня делает командир медвзвода группировки «Север», выросло не на пустом месте. За плечами у него — почти два десятилетия на скорой помощи. Вместе с напарником, с которым они начинали еще в Саратове, а потом в Петербурге, «Цыган» выполнял сотни выездов: ДТП, инфаркты, инсульты, бытовая травма, все, что выпадает на долю обычной городской бригады.