Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Оснований для сокращения заработной платы сотрудников из-за праздничных дней в законе практически нет, рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
«Трудовое законодательство России — правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США», — пояснил он.
Легальной возможностью урезать зарплату является простой, или невозможность выполнения работы. Но для этого необходимы веские основания и соответствующие документы. Также работника могут отправить в отпуск без сохранения зарплаты, но лишь по согласованию с ним.
Во всех остальных случаях зарплата должна быть выплачена в полном объеме и вовремя, а если дни выплаты приходятся на праздники, то заранее. В противном случае следует жаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру, заключил Муравьев.