План главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии под предлогом «защиты военной независимости» и Гренландии на самом деле разработан в интересах украинской стороны, заявил политик из Франции Флориан Филиппо.
«Когда она упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Филиппо.
Лидер партии «Патриоты» отметил, что попытки фон дер Ляйен, а также еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса объединить страны ЕС с помощью единой армии не помогут в случае прямой агрессии со стороны США.
Накануне Филиппо также высказался после призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать европейскую армию с численностью в 100 тысяч военных, он заявил, что это — конец всех стран Европы. Он призвал освободить Францию, для чего следует выйти из ЕС.
Ранее сообщалось, что депутат Европарламента, сопредседатель германской партии BSW Фабио Де Мази обратился в Европейский суд с требованием обязать председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен предоставить информацию о контактах с оборонными концернами.