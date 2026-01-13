Мощнейший циклон бушует на Камчатке: что происходит в регионе

В Петропавловске-Камчатском произошла авария на водонасосной станции.
Мощный циклон, обрушившийся на Камчатский край, привел к серьезным перебоям в работе транспортной системы, коммунальных служб и социальных объектов. В результате обильного снегопада и ураганного ветра в регионе закрыты основные автомобильные трассы, приостановлено авиасообщение, отменены автобусные рейсы, а краевые учреждения переведены на дистанционный формат работы. Подробнее — в материале URA.RU.
На Камчатке из-за ветра и снежных заносов закрыли дороги.
В Петропавловске-Камчатском продолжает сохраняться сложная ситуация на улично-дорожной сети. В ночное время к расчистке городских магистралей привлекалось более 40 единиц специализированной техники, однако обстановка по-прежнему остается тяжелой. Водителей настоятельно просят отказаться от поездок без крайней необходимости.
Согласно информации министерства транспорта Камчатского края, для всех видов транспорта закрыто движение на автодорогах Петропавловск-Камчатский — Мильково, Елизово — Паратунка, Начики — Усть-Большерецк, а также на ряде региональных трасс вблизи краевого центра. Ограничения продлены как минимум до 16:00 13 января, дальнейшее решение о возобновлении движения будет принято по итогам анализа дорожной обстановки. Все пригородные и межмуниципальные автобусные маршруты отменены.
В пределах Петропавловска-Камчатского городское автобусное сообщение временно остановлено. Для доставки пассажиров в часы пик организованы вахтовые перевозки по основным маршрутам. Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования приостановлен, сотрудникам организаций рекомендовано работать удаленно.
Отмена занятий в школах.
В Петропавловске-Камчатском 13 января отменены занятия для учащихся обеих смен во всех общеобразовательных школах города, сообщили в городской администрации. Как уточняется, решение связано с ожидаемым ухудшением погодных условий. К побережью полуострова приближается мощный циклон, который, по прогнозам синоптиков, принесет ураганный ветер с порывами до 45 м/с, метели и обильные осадки. В связи с этим прекращены занятия и во всех учреждениях дополнительного образования.
Родителям рекомендуют следить за местонахождением детей и, по возможности, не отпускать их на улицу без сопровождения в период шторма. Спасательные службы призывают жителей по максимуму сократить выходы из дома и строго соблюдать меры безопасности.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что с 13 января краевые учреждения официально переведены на дистанционный режим. При этом службы жизнеобеспечения, органы исполнительной власти и главы муниципальных образований продолжают функционировать в штатном режиме. По распоряжению руководителя региона служебный автотранспорт правительства края и администрации Петропавловска-Камчатского задействован в формате бесплатных перевозок по наиболее востребованным направлениям.
Авария на водонасосной станции.
Неблагоприятные погодные условия отразились и на работе коммунальной инфраструктуры. В районе СРВ в Петропавловске-Камчатском произошла авария на водонасосной станции, устранение которой затруднено сильным снегопадом. С 4:00 утра на объекте работают аварийные бригады водоканала и тяжелая техника. Зафиксированы перебои с подачей холодной воды, полное восстановление водоснабжения ожидается не ранее полудня. Для населения организован подвоз воды.
Энергетические предприятия региона переведены на работу в режиме повышенной готовности. Задействованы резервные источники электроснабжения, увеличено число аварийно-ремонтных бригад для оперативного устранения возможных повреждений.
Отмена авиарейсов.
Циклон также привел к отмене как центральных, так и местных авиарейсов. В Минтрансе края уточнили, что решение о возобновлении полетов или продлении ограничений по воздушному сообщению будет принято в течение дня в зависимости от развития метеорологической обстановки. «Центральные и местные авиарейсы отменены в связи с непогодой, циклон сопровождается мощными осадками и шквалистым ветром», — говорится в сообщении правительства края.
Лавинная опасность.
Дополнительным фактором риска стала высокая лавинная опасность. По данным МЧС, в период с 13 по 15 января существует вероятность самопроизвольного схода снежных масс в ряде муниципалитетов, а также на склонах вулканов и в горных районах. Спасательные службы рекомендуют воздержаться от посещения сопок и горной местности, а родителям — усилить контроль за детьми. Региональные власти и экстренные службы призывают жителей Камчатки соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за официальной информацией до нормализации погодной обстановки.