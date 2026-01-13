Мощнейший циклон бушует на Камчатке: что происходит в регионе

В Петропавловске-Камчатском 13 января отменены занятия для учащихся обеих смен во всех общеобразовательных школах города, сообщили в городской администрации. Как уточняется, решение связано с ожидаемым ухудшением погодных условий. К побережью полуострова приближается мощный циклон, который, по прогнозам синоптиков, принесет ураганный ветер с порывами до 45 м/с, метели и обильные осадки. В связи с этим прекращены занятия и во всех учреждениях дополнительного образования.