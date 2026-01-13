Ричмонд
Россиянам назвали причину возможного снижения пенсии: вот за чем надо следить

Юрист Соловьёв: ошибки в трудовой книжке могут понизить размер пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Неправильные записи в трудовой книжке могут привести к снижению размера пенсии. Об этом сообщил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев.

«Небрежность и ошибки могут привести к тому, что в Социальном фонде не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж», — сказал эксперт.

Особую опасность представляют ошибки, допущенные много лет назад, еще до перехода на электронный учет. Их крайне трудно исправить из-за отсутствия подтверждающих документов, особенно если организация находится, к примеру, в ныне недружественной стране СНГ. Разрешить такую ситуацию можно только в судебном порядке, представив косвенные доказательства, объяснил Соловьев.

При этом эксперт отметил, что обычно также встречаются неточности в названии работодателя, датах трудоустройства/увольнения или реквизитах приказа.

Ранее в Госдуме рассказали о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю.