40% компаний сократили экспорт из-за укрепления рубля

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что обострение политической обстановки в Венесуэле и санкционное давление оказывают влияние на нефтяные цены и курс рубля. По словам чиновника, перебои с отгрузками нефти из Венесуэлы в конце декабря и начале января создали нестабильность на глобальном рынке. Он пояснил, что сокращение экспорта может вынудить компании уменьшить добычу. Говырин также отметил, что специфика венесуэльской нефти (тяжёлые сорта) затрудняет её быструю замену, что может привести к росту цен на тяжёлую нефть. Хотя доля Венесуэлы в мировой добыче невелика, продолжительные сбои могут повысить чувствительность рынка к потрясениям. Более высокие цены на нефть поддерживают рубль, но на него также влияют импорт, налоговые выплаты и операции государства на валютном рынке.