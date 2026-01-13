40% компаний сократили экспорт из-за укрепления рубля

По словам Шохина, укрепление рубля вызывает опасения среди предпринимателей. Он выступил за использование рыночных инструментов валютного регулирования для стабилизации курса и повышения предсказуемости для экспортёров.
По данным «Ведомостей», рассчитанным на основе информации от Центробанка, среднее значение курса доллара в 2025 году составило 83,3 рубля. В то же время, к 12 января 2026 года курс доллара снизился почти на четверть, до 78,23 рубля. Годом ранее, в этот же день (10 января 2025 года), его значение составляло 102,3 рубля. Александр Шохин пояснил, что нынешняя ситуация значительно влияет на многих экспортеров. Им приходится сокращать объёмы производства и переходить на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения экспортных рынков и дополнительных издержек.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что обострение политической обстановки в Венесуэле и санкционное давление оказывают влияние на нефтяные цены и курс рубля. По словам чиновника, перебои с отгрузками нефти из Венесуэлы в конце декабря и начале января создали нестабильность на глобальном рынке. Он пояснил, что сокращение экспорта может вынудить компании уменьшить добычу. Говырин также отметил, что специфика венесуэльской нефти (тяжёлые сорта) затрудняет её быструю замену, что может привести к росту цен на тяжёлую нефть. Хотя доля Венесуэлы в мировой добыче невелика, продолжительные сбои могут повысить чувствительность рынка к потрясениям. Более высокие цены на нефть поддерживают рубль, но на него также влияют импорт, налоговые выплаты и операции государства на валютном рынке.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.