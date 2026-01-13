NYT: Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. и подала в суд

Американская транснациональная компания Paramount Skydance (PS) подала судебный иск против медиаконцерна Warner Bros. Discovery (WBD), написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
По данным журналистов, инициатор разбирательства потребовал предоставить больше сведений о том, почему WBD решила, что предложение стримингового сервиса Netflix о её покупке за 82,7 миллиарда долларов является более выгодным.
В публикации говорится, что ранее совет директоров Warner Bros. отклонил последнюю инициативу Paramount о сделке на сумму в $108 миллиардов долларов и не стал отказываться от решения продать Netflix большую часть своего бизнеса. В статье также отмечается, что PS объявила о планах выдвинуть своих кандидатов в совет директоров WBD.
Напомним, 5 декабря Netflix и Warner Bros. заключили соглашение о покупке последней за почти 83 миллиарда долларов. В соответствии с документом стриминговая платформа приобретает медиаконцерн, включая его кино- и телестудии, а также сервисы HBO Max и HBO.
Кроме того, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа выражала сомнения по поводу сделки между Netflix и WBD. Телеканал CNBC отмечал, что в Белом доме рассматривают возможность воспрепятствования этому слиянию.