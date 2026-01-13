Новосибирцы в 2026 году смогут отметить День дочери дважды

В 2026 году жители Новосибирска смогут отметить День дочери два раза — 12 января и 25 апреля. Праздник не имеет официального статуса, однако с каждым годом становится всё более популярным среди российских семей. Об этом пишет МК-Новосибирск.
День дочери посвящён девочкам и молодым женщинам разных возрастов. В этот день принято уделять детям особое внимание, дарить подарки, проводить время вместе и создавать тёплую семейную атмосферу.
Международный День дочери ежегодно отмечается 12 января. Он появился в 1990-х годах в Индии как инициатива, направленная на поддержку девочек и привлечение внимания к проблеме гендерного неравенства. В России праздник получил распространение благодаря социальным сетям и зарубежным традициям, хотя официального признания не имеет.
Помимо этого, в стране отмечают и российский День дочери — 25 апреля. В 2026 году эта дата выпадает на субботу, что даёт новосибирским семьям возможность провести праздник вместе, организовав прогулки, домашние встречи или небольшие семейные торжества.
Специалисты отмечают, что подобные праздники способствуют укреплению семейных связей, формируют у детей чувство значимости и поддержки, а родителям напоминают о важности внимания и заботы. Даже небольшие знаки внимания могут сделать этот день по-настоящему запоминающимся.
Несмотря на неофициальный статус, День дочери в Новосибирске и других регионах России постепенно становится доброй семейной традицией.