Маск намерен разобраться с матерью своего 13-го ребенка через суд: Сент-Клэр сделала провокационное заявление

Американский предприниматель Илон Маск намерен добиваться полной опеки над своим годовалым ребенком через суд. Это решение он озвучил после публичных высказываний матери ребенка, писательницы Эшли Сент-Клэр, поддержавшей трансгендерный* переход.
«Сегодня я подам заявление на полную опеку, учитывая ее заявления, подразумевающие, что она может осуществить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика», — написал Маск в соцсети Х.
Трансгендерный переход* — это путь человека к жизни в том гендере, в котором он себя чувствует внутри, а не в том, который записали при рождении.
В апреле 2025 года Маск заявил, что передал Эшли Сент-Клэр — матери своего предполагаемого 13-го ребенка — 2,5 млн долларов и будет выплачивать ей по 500 тыс. долларов каждый год. Еще в феврале 2025 года она заявила, что стала матерью его ребенка за пять месяцев до этого, и обратилась к журналистам с просьбой не вмешиваться в их личные дела.
Летом прошлого года также стало известно, что у 53-летнего Маска родился 14-й ребенок.
* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.