Маск намерен разобраться с матерью своего 13-го ребенка через суд: Сент-Клэр сделала провокационное заявление

В апреле 2025 года Маск заявил, что передал Эшли Сент-Клэр — матери своего предполагаемого 13-го ребенка — 2,5 млн долларов и будет выплачивать ей по 500 тыс. долларов каждый год. Еще в феврале 2025 года она заявила, что стала матерью его ребенка за пять месяцев до этого, и обратилась к журналистам с просьбой не вмешиваться в их личные дела.