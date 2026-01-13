Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск намерен разобраться с матерью своего 13-го ребенка через суд: Сент-Клэр сделала провокационное заявление

Маск хочет добиться опеки над ребёнком после заявлений его матери.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск намерен добиваться полной опеки над своим годовалым ребенком через суд. Это решение он озвучил после публичных высказываний матери ребенка, писательницы Эшли Сент-Клэр, поддержавшей трансгендерный* переход.

«Сегодня я подам заявление на полную опеку, учитывая ее заявления, подразумевающие, что она может осуществить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика», — написал Маск в соцсети Х.

Трансгендерный переход* — это путь человека к жизни в том гендере, в котором он себя чувствует внутри, а не в том, который записали при рождении.

В апреле 2025 года Маск заявил, что передал Эшли Сент-Клэр — матери своего предполагаемого 13-го ребенка — 2,5 млн долларов и будет выплачивать ей по 500 тыс. долларов каждый год. Еще в феврале 2025 года она заявила, что стала матерью его ребенка за пять месяцев до этого, и обратилась к журналистам с просьбой не вмешиваться в их личные дела.

Летом прошлого года также стало известно, что у 53-летнего Маска родился 14-й ребенок.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше