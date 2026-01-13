Трамп объявил 25-процентные пошлины для партнеров Ирана

12 января Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными ударами в случае атак на американские военные и коммерческие объекты. Он отметил пояснил, что у США есть серьезные возможности для реагирования, и Вашингтон готов применить жесткие меры для защиты своих интересов и безопасности.