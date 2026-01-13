Ричмонд
Трамп объявил 25-процентные пошлины для партнеров Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на все государства, которые сотрудничают с Ираном. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, новый тариф будет применяться ко всем видам сделок с США. Он заявил, что это правило вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

— Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25 процентов на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и однозначным, — написал Трамп.

12 января председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать Трампу «незабываемый урок», если глава Белого дома примет решение о нападении на исламскую республику.

12 января Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными ударами в случае атак на американские военные и коммерческие объекты. Он отметил пояснил, что у США есть серьезные возможности для реагирования, и Вашингтон готов применить жесткие меры для защиты своих интересов и безопасности.

