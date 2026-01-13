В минздраве рассказали, сколько раз и зачем красноярцы вызывали «скорую» в новогоднюю ночь

За 12 дней новогодних каникул бригады Красноярской станции скорой медицинской помощи выполнили 13 045 вызовов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За сутки 31 декабря — 1 января было 1 134 вызова: 891 — ко взрослым, 243 — к детям. А непосредственно в новогоднюю ночь в среднем каждый час фиксировалось по 39 вызовов.
С 00:00 и до 7 утра медики выехали на 229 вызовов: наибольшее количество зафиксировано с 02:00 до 03:00 часов, наименьшее — с 05:00 до 06:00 утра.
«Большая часть вызовов была с предварительным диагнозом ОРВИ (для сравнения, в новогоднюю ночь 2025 года лидировали травмы). На втором месте, как и в прошлом году, — заболевания системы кровообращения, на третьем — травмы, заболевания органов дыхания и пищеварения. Также в 23:59 медицинская бригада оказывала помощь пациенту с носовым кровотечением в кафе, в 00:01 — больному с нарушением мозгового кровообращения, в 00:05 — пациенту с кишечной инфекцией», — рассказали в минздраве.
Кроме того, в новогоднюю ночь медики КССМП выезжали на два ДТП, одно из которых было с летальным исходом. А в ночь на 3 января бригада подстанции № 4 приняла роды в автомобиле скорой медицинской помощи — на свет появилась девочка.
