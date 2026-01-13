В минздраве рассказали, сколько раз и зачем красноярцы вызывали «скорую» в новогоднюю ночь

«Большая часть вызовов была с предварительным диагнозом ОРВИ (для сравнения, в новогоднюю ночь 2025 года лидировали травмы). На втором месте, как и в прошлом году, — заболевания системы кровообращения, на третьем — травмы, заболевания органов дыхания и пищеварения. Также в 23:59 медицинская бригада оказывала помощь пациенту с носовым кровотечением в кафе, в 00:01 — больному с нарушением мозгового кровообращения, в 00:05 — пациенту с кишечной инфекцией», — рассказали в минздраве.