Прогноз астролога на 2026 год: Успехи РФ на СВО, сделка США с Гренландией и протесты в Иране

В 2026 году Россия проявит высокую активность и достигнет заметных успехов на СВО. Особенно высокая активность ожидается летом, на что указывает карта Туз Мечей. Более того, будут достигнуты ранее запланированные результаты, о чём свидетельствуют карты Королева Мечей и 3 Жезлов. Но в течение всего года представители других государств будут работать над тем, чтобы снизить активность Армии России, особенно во второй половине года. Владимир Зеленский в первой половине года продолжит активно искать поддержки у западных стран и в этот период, вероятно, столкнётся с непониманием и отторжением, на что указывает карта 5 Кубков. Но позже ему всё же удастся заручиться основательной поддержкой кого-то из западных партнёров, на что указывают арканы Императрица и 2 Кубков. Вероятно, что для этого ему придётся пообещать партнёрам что-то очень ценное для Украины или дать серьёзные обещания, которые он выполнять не планирует, на что указывает карта Дьявол.