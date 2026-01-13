Прогноз астролога на 2026 год: Успехи РФ на СВО, сделка США с Гренландией и протесты в Иране

В 2026 году Россия проявит высокую активность и достигнет заметных успехов на СВО. Особенно высокая активность ожидается летом, на что указывает карта Туз Мечей. Более того, будут достигнуты ранее запланированные результаты, о чём свидетельствуют карты Королева Мечей и 3 Жезлов. Но в течение всего года представители других государств будут работать над тем, чтобы снизить активность Армии России, особенно во второй половине года. Владимир Зеленский в первой половине года продолжит активно искать поддержки у западных стран и в этот период, вероятно, столкнётся с непониманием и отторжением, на что указывает карта 5 Кубков. Но позже ему всё же удастся заручиться основательной поддержкой кого-то из западных партнёров, на что указывают арканы Императрица и 2 Кубков. Вероятно, что для этого ему придётся пообещать партнёрам что-то очень ценное для Украины или дать серьёзные обещания, которые он выполнять не планирует, на что указывает карта Дьявол.
Борис Зак.
Астролог.
2026 год во всём мире станет годом начала активной борьбы граждан за свои права, о чём свидетельствует переход Нептуна в знак Овна. В то же время вторая половина года будет ознаменована активизацией борьбы государств за сохранение текущего строя, на что указывает переход Юпитера в знак Льва, тогда как строй во многих странах мира будет активно меняться. Всё это может привести к возникновению волнений в разных точках мира. Хотя в целом период Нептуна в Овне больше характеризуется политической и гражданской борьбой, а не открытыми революциями.
«Речь о силовом захвате Гренландии со стороны США, конечно же, не идёт. Но в течение всего 2026 года Штаты будут активно предлагать Гренландии варианты сотрудничества, и судя по выпавшим картам, им удастся договориться на взаимовыгодных условиях, о чём особенно ярко свидетельствует карта 2 Кубков», — добавил астролог.
Также прогнозируется, что власти Ирана успешно справятся с внутренними протестами без масштабного кровопролития, а освещение этих событий в медиа может не соответствовать реальной ситуации.
Имя человека — это не просто набор звуков, которым нас наделили родители. В нумерологии и астрологии считается, что имя несёт определённую энергетику, которая может либо резонировать с энергией года, либо входить с ней в конфликт. 2026 год пройдёт под знаком Красной Огненной Лошади — символа стремительности, силы и финансовых возможностей. Life.ru называет мужские имена, которые станут магнитом для денег в 2026 году.
