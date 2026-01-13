Новосибирцам в 2026 году покупка пенсионных баллов обойдется дороже

Для жителей Новосибирской области, как и других регионов страны, в 2026 году покупка баллов для назначения страховой пенсии по старости обойдется дороже, чем в прошлом году. Как заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, стоимость покупки одного балла выросла до 65,6 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС.