Новосибирцам в 2026 году покупка пенсионных баллов обойдется дороже

Стоимость одного балла выросла до 65,6 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Новосибирской области, как и других регионов страны, в 2026 году покупка баллов для назначения страховой пенсии по старости обойдется дороже, чем в прошлом году. Как заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, стоимость покупки одного балла выросла до 65,6 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС.

— Стоимость покупки одного пенсионного балла возросла до 65,6 тысячи рублей с 1 января 2026 года, — сказал он.

Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, нужно иметь как минимум 30 пенсионных баллов и от 15 лет страхового стажа. Россияне, кроме самозанятых, могут с помощью покупки баллов приобрести не более 7,5 года стажа.

— В этом году максимум можно приобрести 8,7 пенсионных баллов, — добавил Машаров.

В 2026 году стоимость одного страхового балла при расчете пенсии составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9,6 тысячи рублей.