Глава МИД Венесуэлы Хиль: Родригес обсудила сотрудничество с послами ЕС

«Состоялась продолжительная и интенсивная встреча с дипломатическим корпусом Европейского союза, а также с представителями Британии и Швейцарии, в ходе которой мы обменялись мнениями и подтвердили необходимость продвижения к более продуктивному и углублённому диалогу», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала VTV.
Хиль отметил, что участники переговоров «обсудили состояние отношений, а также перспективы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, образовательной и фармацевтической сферах».
Кроме того, по его словам, в ходе встречи была подчёркнута готовность венесуэльской стороны развивать «более интенсивную повестку сотрудничества на основе уважения и равенства государств» в интересах народов Венесуэлы и стран Европы.
Напомним, американские военные нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены, Мадуро находится в изоляторе. Трамп утверждает, что Венесуэла находится под контролем США.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента.
Ранее Трамп заявил, что встретится с Делси Родригес.