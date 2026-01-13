Пять пострадавших за сутки: ГИБДД подвела итоги рейда в Хабаровском крае

За сутки на территории Хабаровского края зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых травмы получили пять человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один инцидент связан с наездом на пешехода, другой — со съездом автомобиля с дороги, в котором пострадали четыре человека.
Параллельно сотрудники ГИБДД выявили за этот же период 343 нарушения Правил дорожного движения. Среди наиболее серьезных отмечены 11 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, четыре из которых произошли в Хабаровске.
Кроме того, 18 водителей не предоставили преимущество пешеходам на переходах, и 9 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части. Большинство этих нарушений также было зафиксировано в краевом центре.