Стало известно, где живет больше всего пенсионеров

Наибольшая доля российских пенсионеров проживает в Московском регионе и Краснодарском крае. В совокупности на эти регионы приходится 16% всего старшего поколения страны. Об этом информирует РИА Новости.
Среди регионов лидирует Москва с 3 миллионами пенсионеров (работающих и неработающих). За ней следуют Московская область (1,95 млн) и Краснодарский край (1,6 млн).
Замыкают пятёрку лидеров Санкт-Петербург с 1,44 млн и Свердловская область с 1,25 млн пенсионеров. Также более миллиона пожилых людей проживают в Ростовской области (1,15 млн), Башкортостане (1,12 млн) и Татарстане (1,1 млн).
Меньше всего пенсионеров, по данным статистики, в Чукотском и Ненецком автономных округах — в каждом из них их менее 15 тыс.
