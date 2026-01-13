В Сургуте школьники останутся дома из-за морозов

В школах Сургута полностью отменены занятия.
В школах Сургута (ХМАО) 13 января из-за морозов отменили занятия с 1 по 11 классы у учеников первой смены. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.
«Актированный день. В связи с низкой температурой воздуха 13 января 2026 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−11 классов 1 смены», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков Gismeteo на утро температура воздуха в городе опустилась до −34 градусов, по ощущениям — до −46. Об отмене занятий для второй смены будет объявлено дополнительно.