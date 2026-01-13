Ричмонд
Верховный суд отклонил жалобы на приговоры красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы на два приговора в отношении красноярского бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, осужденного по трем приговорам к 20 годам колонии строгого режима.

Источник: Freepik

Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы на два приговора в отношении красноярского бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, осужденного по трем приговорам к 20 годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Васильев.

Напомним, в сентябре 2021 года присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации убийств двух мужчин в 1994 году, и суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В мае 2023 года Быков был признан виновным в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Грабовского, покушение на которого произошло в 2004 году, и приговорен к 11 годам лишения свободы. С учетом предыдущего приговора суд частично присоединил наказание и назначил Быкову 17 лет колонии строгого режима.

А в декабре 2023 года суд по третьему делу об организации и подстрекательстве к убийству приговорил Быкова еще к 12 годам лишения свободы.

Как сообщил его адвокат, он подавал кассацию на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова по двум последним делам.

«Жалобы были отклонены и не были переданы на рассмотрение президиума [Верховного суда РФ]», — сообщил Алексей Васильев, добавив, что это высшая инстанция для обжалования приговора.

Сейчас Анатолий Быков отбывает наказание в исправительной колонии № 9 в Карелии.

