Верховный суд отклонил жалобы на приговоры красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

В мае 2023 года Быков был признан виновным в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Грабовского, покушение на которого произошло в 2004 году, и приговорен к 11 годам лишения свободы. С учетом предыдущего приговора суд частично присоединил наказание и назначил Быкову 17 лет колонии строгого режима.