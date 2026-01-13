В Тюменской области днем ожидаются морозы до −33 градусов

В регионе резко похолодает в течение дня.
На территории Тюменской области днем 13 января столбики термометров опустятся местами до −33 градусов, а уже ночью морозы усилятся до −40. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 13 января ожидается температура воздуха −23, −28 градусов, местами до −28, −33. В ночь на 14 января морозы усилятся до −34, −40 градусов», — сообщается на сайте управления.
Синоптики обещают в регионе аномально холодную погоду и резкое похолодание. В отдельных районах — изморозь, а ветер северного направления к ночи 14 января ослабнет до 0−5 м/с. Занятия первой смены в школах Тюмени сегодня проходят в обычном режиме — отмена по климатическим условиям не предусмотрена.