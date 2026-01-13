В Тюменской области днем ожидаются морозы до −33 градусов

Синоптики обещают в регионе аномально холодную погоду и резкое похолодание. В отдельных районах — изморозь, а ветер северного направления к ночи 14 января ослабнет до 0−5 м/с. Занятия первой смены в школах Тюмени сегодня проходят в обычном режиме — отмена по климатическим условиям не предусмотрена.