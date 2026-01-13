Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области днем ожидаются морозы до −33 градусов

На территории Тюменской области днем 13 января столбики термометров опустятся местами до −33 градусов, а уже ночью морозы усилятся до −40. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В регионе резко похолодает в течение дня.

На территории Тюменской области днем 13 января столбики термометров опустятся местами до −33 градусов, а уже ночью морозы усилятся до −40. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 13 января ожидается температура воздуха −23, −28 градусов, местами до −28, −33. В ночь на 14 января морозы усилятся до −34, −40 градусов», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают в регионе аномально холодную погоду и резкое похолодание. В отдельных районах — изморозь, а ветер северного направления к ночи 14 января ослабнет до 0−5 м/с. Занятия первой смены в школах Тюмени сегодня проходят в обычном режиме — отмена по климатическим условиям не предусмотрена.