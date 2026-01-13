Ричмонд
В Госдуме отреагировали на массовые отправления детей ветпрепаратами с маркетплейсов: что там предложили

В Госдуме хотят ограничить продажу подросткам ветпрепаратов на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

В России детям хотят запретить покупать на маркетплейсах ветеринарные препараты, содержащие вещества с опьяняющим эффектом. При условии, если их аналоги для людей отпускаются по рецепту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов в беседе с ТАСС.

Подобное заявление стало ответом на новости СМИ о массовых случаях отравления детей, которые покупали определенные ветпрепараты, чтобы вызвать наркотическое опьянение.

Депутат также указал, что габапентинсодержащие препараты для человека являются рецептурными и с 2023 года внесены Минздравом в перечень для предметно-количественного контроля.

Леонов уточнил что отправил обращения в адрес министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

На днях один из российских маркетплейсов убрал из продажи ряд ветпрепаратов после сообщений об отравлениях.

