В Госдуме отреагировали на массовые отправления детей ветпрепаратами с маркетплейсов: что там предложили

В России детям хотят запретить покупать на маркетплейсах ветеринарные препараты, содержащие вещества с опьяняющим эффектом. При условии, если их аналоги для людей отпускаются по рецепту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов в беседе с ТАСС.
Подобное заявление стало ответом на новости СМИ о массовых случаях отравления детей, которые покупали определенные ветпрепараты, чтобы вызвать наркотическое опьянение.
Депутат также указал, что габапентинсодержащие препараты для человека являются рецептурными и с 2023 года внесены Минздравом в перечень для предметно-количественного контроля.
Леонов уточнил что отправил обращения в адрес министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
На днях один из российских маркетплейсов убрал из продажи ряд ветпрепаратов после сообщений об отравлениях.