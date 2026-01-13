В Госдуме отреагировали на массовые отправления детей ветпрепаратами с маркетплейсов: что там предложили

В России детям хотят запретить покупать на маркетплейсах ветеринарные препараты, содержащие вещества с опьяняющим эффектом. При условии, если их аналоги для людей отпускаются по рецепту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов в беседе с ТАСС.