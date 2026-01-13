Ксения Собчак похвалила врачей из Приморья за спасение девочки

Настоящую битву за детскую руку выиграли врачи во Владивостоке. Четырехлетняя девочка из Фокино попала в страшную аварию в конце ноября — она упала на ступени эскалатора в торговом центре, и ее левую кисть затянуло под движущееся полотно. После первичной помощи в Находке ребенка экстренно перевезли в детскую больницу Владивостока. Спасти ребенка удалось, и этот случай отметила известная телеведущая Ксения Собчак. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Диагноз был ужасающим: открытый перелом лучевой кости, обширная рваная рана с дефектом тканей и, самое страшное, — повреждение локтевой артерии и нерва, а также участки некроза. Целый месяц под руководством заведующей отделением Евгении Кудиновой врачи ежедневно делали сложнейшие перевязки и несколько реконструктивных операций, включая пластику раны.
Их титанический труд увенчался успехом. К концу декабря у малышки начали восстанавливаться движения в пальцах, и ее выписали домой в удовлетворительном состоянии. Основной хирургический этап позади, но впереди у девочки долгий путь реабилитации.
«Горжусь нашими врачами невероятно», — написала в своем канале Ксения Собчак.