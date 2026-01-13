Ксения Собчак похвалила врачей из Приморья за спасение девочки

Настоящую битву за детскую руку выиграли врачи во Владивостоке. Четырехлетняя девочка из Фокино попала в страшную аварию в конце ноября — она упала на ступени эскалатора в торговом центре, и ее левую кисть затянуло под движущееся полотно. После первичной помощи в Находке ребенка экстренно перевезли в детскую больницу Владивостока. Спасти ребенка удалось, и этот случай отметила известная телеведущая Ксения Собчак. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".